«Жирона» на выезде победила «Севилью» в матче 4-го тура Ла Лиги

Завершился матч 4-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. «Жирона» одержала победу со счётом 2:0.

На 41-й минуте отличился полузащитник «Жироны» Иван Мартин. Его ассистентом выступил защитник Мигель Гутьеррес. На 73-й минуте нападающий гостей Абель Руис реализовал пенальти.

«Жирона» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за четыре матча. «Севилья» находится на 19-й строчке, заработав два очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 12 очков.