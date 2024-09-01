«Жирона» на выезде победила «Севилью» в матче 4-го тура Ла Лиги
Поделиться
Завершился матч 4-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. «Жирона» одержала победу со счётом 2:0.
Испания — Примера . 4-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 2
Жирона
Жирона
0:1 Мартин – 41' 0:2 Руис – 73'
На 41-й минуте отличился полузащитник «Жироны» Иван Мартин. Его ассистентом выступил защитник Мигель Гутьеррес. На 73-й минуте нападающий гостей Абель Руис реализовал пенальти.
«Жирона» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за четыре матча. «Севилья» находится на 19-й строчке, заработав два очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 12 очков.
Комментарии
- 1 сентября 2024
-
22:42
-
22:37
-
22:34
-
22:31
-
22:29
-
22:29
-
22:19
-
22:19
-
22:15
-
22:04
-
21:59
-
21:58
-
21:45
-
21:38
-
21:36
-
21:34
-
21:34
-
21:30
-
21:14
-
21:11
-
21:08
-
21:02
-
21:00
-
20:52
-
20:52
-
20:41
-
20:35
-
20:34
-
20:31
-
20:29
-
20:27
-
20:26
-
20:18
-
20:16
-
20:15