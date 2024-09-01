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«Жирона» на выезде победила «Севилью» в матче 4-го тура Ла Лиги

«Жирона» на выезде победила «Севилью» в матче 4-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 4-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. «Жирона» одержала победу со счётом 2:0.

Испания — Примера . 4-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 2
Жирона
Жирона
0:1 Мартин – 41'     0:2 Руис – 73'    

На 41-й минуте отличился полузащитник «Жироны» Иван Мартин. Его ассистентом выступил защитник Мигель Гутьеррес. На 73-й минуте нападающий гостей Абель Руис реализовал пенальти.

«Жирона» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за четыре матча. «Севилья» находится на 19-й строчке, заработав два очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 12 очков.

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