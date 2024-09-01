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Слот — первый за 88 лет тренер «Ливерпуля», выигравший в дебютном выездном матче с «МЮ»

Слот — первый за 88 лет тренер «Ливерпуля», выигравший в дебютном выездном матче с «МЮ»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот стал первым тренером команды, который смог одержать победу в первом же выездном матче чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» за 88 лет. Об этом сообщил Squawka.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 35'     0:2 Диас – 42'     0:3 Салах – 56'    

В 3-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0. Авторами голов стали вингеры Луис Диас (оформил дубль) и Мохамед Салах. На данный момент «Ливерпуль» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав девять очков в трёх турах.

Последним тренером «красных», побеждавшим в первом матче с «Манчестер Юнайтед», был Боб Пейсли в 1975 году. А побед в дебютной игре на домашнем стадионе «МЮ» не было ни у кого со времён Джорджа Кея (1936 год). 14 сентября подопечные Слота примут на своём поле «Ноттингем Форест».

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