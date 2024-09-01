Андрей Семёнов назвал лучшего, по его мнению, защитника в России

Бывший игрок «Ахмата» Андрей Семёнов заявил, что считает футболиста «Ростова» Максима Осипенко лучшим защитником в России на данный момент.

— Лучший защитник России прямо сейчас?

— Осипенко (Максим) сейчас неплохо выглядит.

— Назовите три лучших чеченских игрока, кроме Уциева и Садулаева.

— Магомед Митришев, наверное. Но я просто не со многими сталкивался. На поле я играл с Магомедом Митришевым, Зауром Садаевым. Да и, в принципе, всё. Как бы больше каких-то чеченских футболистов я не припомню, — сказал Семёнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Осипенко в текущем сезоне сыграл семь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.