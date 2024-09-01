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Ростов — Факел, результат матча 1 сентября 2024, счёт 4:1, РПЛ 2024/2025

«Ростов» с крупным счётом обыграл «Факел» в матче 7-го тура РПЛ
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Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились «Ростов» и воронежский «Факел». Игра прошла на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Матч завершился победой хозяев — 4:1.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Комличенко – 23'     2:0 Осипенко – 45'     2:1 Ильин – 68'     3:1 Роналдо – 72'     4:1 Голенков – 84'    

На 23-й минуте забил нападающий «Ростова» Николай Комличенко. На 45-й минуте отрыв в счёте увеличил Максим Осипенко, забив с пенальти. На 68-й минуте отставание сократил нападающий гостей Владимир Ильин, также забив с пенальти. На 72-й минуте Роналдо вновь увеличил преимущество хозяев, а на 84-й минуте Егор Голенков установил окончательный счёт — 4:1.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за семь матчей. «Факел» заработал четыре очка и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

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