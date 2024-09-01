«Ростов» с крупным счётом обыграл «Факел» в матче 7-го тура РПЛ

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились «Ростов» и воронежский «Факел». Игра прошла на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Матч завершился победой хозяев — 4:1.

На 23-й минуте забил нападающий «Ростова» Николай Комличенко. На 45-й минуте отрыв в счёте увеличил Максим Осипенко, забив с пенальти. На 68-й минуте отставание сократил нападающий гостей Владимир Ильин, также забив с пенальти. На 72-й минуте Роналдо вновь увеличил преимущество хозяев, а на 84-й минуте Егор Голенков установил окончательный счёт — 4:1.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за семь матчей. «Факел» заработал четыре очка и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.