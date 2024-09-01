«Локомотив» прервал свою рекордную голевую серию в РПЛ

«Локомотив» проиграл «Краснодару» со счётом 0:3 в матче 7-го тура РПЛ. Таким образом, «Локомотив» прервал свою голевую серию в чемпионате России, которая составляла 23 матча.

Последний раз футболисты «Локомотива» не смогли забить в игре 13-го тура РПЛ сезона-2023/2024 с «Ростовом», которая закончилась со счётом 0:1. Встреча прошла 28 октября 2023 года. Победный гол забил полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. По итогам прошлого сезона «Локомотив» занял четвёртое место.

«Локомотив» после семи матчей занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. Команда уступает идущему вторым «Краснодару» по дополнительным показателям. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.