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«Локомотив» прервал свою рекордную голевую серию в РПЛ

«Локомотив» прервал свою рекордную голевую серию в РПЛ
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«Локомотив» проиграл «Краснодару» со счётом 0:3 в матче 7-го тура РПЛ. Таким образом, «Локомотив» прервал свою голевую серию в чемпионате России, которая составляла 23 матча.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 5'     0:2 Сперцян – 45+3'     0:3 Кордоба – 64'    
Удаления: нет / Кордоба – 87'

Последний раз футболисты «Локомотива» не смогли забить в игре 13-го тура РПЛ сезона-2023/2024 с «Ростовом», которая закончилась со счётом 0:1. Встреча прошла 28 октября 2023 года. Победный гол забил полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. По итогам прошлого сезона «Локомотив» занял четвёртое место.

«Локомотив» после семи матчей занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. Команда уступает идущему вторым «Краснодару» по дополнительным показателям. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.

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