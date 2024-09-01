Веретенников: футбол московского «Динамо» можно назвать безбашенным

Бывший нападающий сборной России Олег Веретенников оценил игру московского «Динамо» на старте текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

– Как вам московское «Динамо» на старте сезона?

– Сейчас во многих командах появляются новые имена, мы видим все больше талантливых молодых игроков. Почти в каждой команде сейчас есть футболисты, о которых мы даже не слышали в прошлом сезоне. Мне нравится, что сейчас в каждой команде есть молодая звёздочка, а то и не одна. «Динамо» показывает яркий футбол, его даже можно назвать безбашенным. Команда много играет в атаку. Если клуб еще наладит игру в обороне, то будет реальным претендентом на медали, как это было в прошлом сезоне, когда команда участвовала в чемпионской гонке, – приводит слова Веретенникова Metaratings.