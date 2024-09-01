Валерий Баринов объяснил, почему испытывает тревогу за «Локомотив»

Народный артист России и известный болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов высказался об игре команды. Баринов признался, что давно не получал такого удовольствия от игры железнодорожников.

«Давно не получал такого удовольствия от игры «Локомотива», как сейчас. Наверное, в 2019, 2020 годах, когда была Лига чемпионов. При этом у меня есть тревога за «Локомотив». Самая русская команда лиги, самые молодые футболисты. Тревога есть. Они — как птенцы, сорвались, взлетели. Главное, чтобы летели искры. И это — большая заслуга тренера», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает третье место в чемпионате России после окончания 7-го тура. В последней встрече железнодорожники проиграли «Краснодару» со счётом 0:3.