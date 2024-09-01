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Сегодня, 1 сентября, в 8-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоялись четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.

Результаты матчей Первой лиги 1 сентября:

«Сокол» — «Шинник» — 0:0;

«КАМАЗ» — «Нефтехимик» — 0:0;

«Черноморец» — «Родина» — 2:2;

«Сочи» — «Тюмень» — 3:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет тульский «Арсенал», который набрал 18 очков за восемь матчей. На второй строчке располагается екатеринбургский «Урал», заработавший 17 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 16 очков.

В зоне вылета находятся ярославский «Шинник» (6), «Тюмень» (5)» и «СКА-Хабаровск» (5).

В понедельник, 2 сентября, пройдёт последний матч 8-го тура Первой Лиги. «Ротор» на своём поле примет песчанокопскую «Чайку».