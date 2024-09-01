Чемпионат России по футболу: результаты 7-го тура РПЛ сезона-2024/2025

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Сегодня, 1 сентября, завершился 7-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Результаты матчей 7-го тура чемпионата России по футболу:

31 августа, суббота



«Химки» — ЦСКА — 0:2;

«Пари НН» — «Зенит» — 0:3;

«Спартак» — «Рубин» — 1:0;

«Ахмат» — «Акрон» — 0:0;

1 сентября, воскресенье

«Оренбург» — «Динамо» Москва — 2:2;

«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала — 0:1;

«Локомотив» — «Краснодар» — 0:3;

«Ростов» — «Факел» — 4:1.

После семи туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков.