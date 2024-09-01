Чемпионат России по футболу: результаты 7-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 1 сентября, завершился 7-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
Результаты матчей 7-го тура чемпионата России по футболу:
31 августа, суббота
«Химки» — ЦСКА — 0:2;
«Пари НН» — «Зенит» — 0:3;
«Спартак» — «Рубин» — 1:0;
«Ахмат» — «Акрон» — 0:0;
1 сентября, воскресенье
«Оренбург» — «Динамо» Москва — 2:2;
«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала — 0:1;
«Локомотив» — «Краснодар» — 0:3;
«Ростов» — «Факел» — 4:1.
После семи туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков.