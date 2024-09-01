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Эдуард Сперцян прокомментировал победу «Краснодара» над «Локомотивом»

Эдуард Сперцян прокомментировал победу «Краснодара» над «Локомотивом»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу в матче 7-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (3:0). Сперцян забил свой первый гол в текущем сезоне, реализовав пенальти.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 5'     0:2 Сперцян – 45+3'     0:3 Кордоба – 64'    
Удаления: нет / Кордоба – 87'

«Слава богу, что матч закончился так. Хорошо, что реализовали свои моменты. Одержали достаточно уверенную победу. Мы играли с «Динамо» и «Пари НН» — очень важные девять очков. Хорошо сделали свою работу», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Краснодар» после этой победы набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на третьей строчке с аналогичным количеством очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.

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