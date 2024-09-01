Эдуард Сперцян прокомментировал победу «Краснодара» над «Локомотивом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу в матче 7-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (3:0). Сперцян забил свой первый гол в текущем сезоне, реализовав пенальти.

«Слава богу, что матч закончился так. Хорошо, что реализовали свои моменты. Одержали достаточно уверенную победу. Мы играли с «Динамо» и «Пари НН» — очень важные девять очков. Хорошо сделали свою работу», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Краснодар» после этой победы набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на третьей строчке с аналогичным количеством очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.