Полузащитник «Краснодара» Сперцян поделился эмоциями от первого гола в сезоне
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о первом голе в сезоне, который он забил в матче 7-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом». «Краснодар» одержал победу со счётом 3:0.
МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 5' 0:2 Сперцян – 45+3' 0:3 Кордоба – 64'
Удаления: нет / Кордоба – 87'
— Что за жест ты показал после гола?
— Для меня так было надо.
— Какой эффект на тебя окажет первый гол в сезоне?
— Надеюсь, окажет эффект. Были моменты, но как-то не летело. Слава богу, что сегодня получилось реализовать. Вчера мы разговаривали с Джоном в отеле и дали друг другу задание, чтобы сегодня каждый забил гол. Во время пенальти я был спокоен, потому что понимал, как бить. Чуть выдохнул, всё вышло. Надеюсь, это поможет мне, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
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