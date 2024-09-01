Полузащитник «Краснодара» Сперцян поделился эмоциями от первого гола в сезоне

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о первом голе в сезоне, который он забил в матче 7-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом». «Краснодар» одержал победу со счётом 3:0.

— Что за жест ты показал после гола?

— Для меня так было надо.

— Какой эффект на тебя окажет первый гол в сезоне?

— Надеюсь, окажет эффект. Были моменты, но как-то не летело. Слава богу, что сегодня получилось реализовать. Вчера мы разговаривали с Джоном в отеле и дали друг другу задание, чтобы сегодня каждый забил гол. Во время пенальти я был спокоен, потому что понимал, как бить. Чуть выдохнул, всё вышло. Надеюсь, это поможет мне, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.