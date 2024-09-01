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Результаты матчей РПЛ 1 сентября

Результаты матчей РПЛ 1 сентября
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Сегодня, 1 сентября, в 7-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 прошли четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей РПЛ 1 сентября:

«Оренбург» — «Динамо» Москва — 2:2;
«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала – 0:1;
«Локомотив» Москва — «Краснодар» — 0:3;
«Ростов» — «Факел» — 4:1.

Первое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025 занимает санкт-петербургский «Зенит», который набрал 17 очков в семи встречах. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 15 очков после семи матчей. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» Москва, набравший 15 очков. В зоне вылета располагаются воронежский «Факел» (4) и грозненский «Ахмат» (5).

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