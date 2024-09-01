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Сперцян ответил, удивился ли вызову одного игрока «Краснодара» в сборную России

Сперцян ответил, удивился ли вызову одного игрока «Краснодара» в сборную России
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал вызов только одного игрока «быков» в сборную России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор, который начнётся 1 сентября. «Краснодар» будет представлен в национальной команде только полузащитником Никитой Кривцовым.

— Удивляет ли, что с «Краснодара» в сборную вызвали только одного футболиста?
— Это не ко мне вопрос. У нас есть игроки, которые играют в других сборных. Такое решение принял тренерский штаб. Черников и другие ребята достойны вызова, но решение принимают другие люди. Надо работать дальше, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В рамках сентябрьского сбора команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

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