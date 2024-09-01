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Полузащитник «Краснодара» Сперцян: РПЛ — сильный чемпионат, со многими приходится непросто

Полузащитник «Краснодара» Сперцян: РПЛ — сильный чемпионат, со многими приходится непросто
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о силе Российской Премьер-Лиги и сложности игры против различных команд чемпионата.

— «Зенит» — самая сильная команда РПЛ?
— У нас сильный чемпионат. Очень много команд, с кем приходится непросто. Нужно играть со всеми и показывать уровень, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сегодня «Краснодар» одержал победу в матче 7-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (3:0). Сперцян забил свой первый гол в текущем сезоне, реализовав пенальти.

«Краснодар» после этой победы набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на третьей строчке с аналогичным количеством очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.

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