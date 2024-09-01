«Пока говорю, что это мой последний сезон в клубе». Салах — о контракте с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах допустил свой уход из клуба следующим летом.

«Как вы знаете, это мой последний год в клубе… Я просто хочу наслаждаться им, не хочу думать об истекающем контракте. Никто в клубе ещё не беседовал со мной о контракте, поэтому говорю, что это мой последний сезон. Новое соглашение? Это зависит не от меня, но в клубе со мной никто не разговаривал», — приводит слова Салаха журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Салах в текущем сезоне сыграл три матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Всего за «красных» Салах провёл 352 игры, в которых забил 214 мячей и отдал 92 голевые передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.