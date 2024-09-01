Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Ростова» Арутюнянц: предложений от «Спартака» по Глебову не получали

Президент «Ростова» Арутюнянц: предложений от «Спартака» по Глебову не получали
Комментарии

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Данила Глебова. Ранее сообщалось, что он может перейти в московский «Спартак».

— Глебов вернётся в «Ростов» после сборной?
— Предложений от «Спартака» не получали, поэтому он вернётся в «Ростов, — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Данил Глебов провёл за «Ростов» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. К «Ростову» Глебов присоединился зимой 2019 года. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего полузащитника составляет € 8 млн.

Материалы по теме
«Ростов» выдал шоу и устроил мощный разгром. Но «Факел» был откровенно ужасен. Видео
«Ростов» выдал шоу и устроил мощный разгром. Но «Факел» был откровенно ужасен. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android