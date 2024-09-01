Геркус считает, что пока рано сравнивать Батракова с Глушенковым

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал игру полузащитника красно-зелёных Алексея Батракова в текущем сезоне РПЛ.

«Батраков заменяет Глушенкова? Нельзя говорить то же самое про человека, который сыграл три матча. Батраков сыграл несколько матчей — молодец, очень хорошо! У него очень сильный потенциал. Молодых русских игроков сейчас мало, здорово, что в «Локомотиве» идёт ставка на молодёжь и им доверяют. Плохо, что в «Краснодаре» перестали появляться молодые», — приводит слова Геркуса Metaratings.

На счету Батракова три мяча и пять голевых передач в текущем сезоне РПЛ. Глушенков забил семь голов и отдал одну результативную передачу в турнире.

На данный момент «Локомотив» расположился на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 15 очками. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.

20 июня 2024 года санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива».