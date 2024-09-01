Результаты матчей Серии А 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, в 3-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 прошли четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Серии А 31 августа:

«Дженоа» — «Верона» — 0:2;

«Фиорентина» — «Монца» – 2:2;

«Удинезе» — «Комо» — 1:0;

«Ювентус» — «Рома» — 0:0.

После 3-х туров первое место в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025 занимает миланский «Интер». Команда под руководством Симоне Индзаги набрала семь очков, одержав две победы и сыграв один раз вничью. На второй строчке располагается туринский «Ювентус», заработавший также семь очков после трёх матчей. Замыкает тройку лидеров «Торино» (7). В зоне вылета располагаются «Болонья» (2), «Венеция» (1) и «Комо» (1).