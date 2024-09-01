Мостовой: молодёжь «Локомотива» уже начали сравнивать с Месси, но им свойственно сдавать

Бывший российский футболист Александр Мостовой после матча 7-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (0:3) прокомментировал игру железнодорожников.

«Для многих лидерство «Локомотива» было неожиданным. Торжества не было, ведь я понимал, что их рано или поздно обыграют. Слишком они молодые и неопытные. У «Краснодара» тот же состав, который мог стать чемпионом, ещё и с усилением. После Суперкубка в игре с «Зенитом» говорил: они поднимутся, у них сильный состав! Но «Локо» всё равно не заслуживал такого крупного поражения.

Посмотрим, что теперь ждёт «Локомотив». Некоторых молодых уже начали сравнивать чуть ли не с Месси. Но так и должно быть, молодёжи свойственно сдавать. Команда есть, игроков много, но мы открываем состав «Краснодара» и видим команду, которая весь прошлый сезон шла на первом-втором месте», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.