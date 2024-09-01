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«Ювентус» и «Рома» поделили очки в матче 3-го тура Серии А

«Ювентус» и «Рома» поделили очки в матче 3-го тура Серии А
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Сегодня, 1 сентября, состоялся матч 3-го тура чемпионата Италии, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Рома». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине. Матч завершился вничью — 0:0.

Италия — Серия А . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 0
Рома
Рим

Футболисты так и не смогли открыть счёт в игре. В ходе матча арбитр показал четыре жёлтые карточки.

В параллельном матче встречались «Удинезе» и «Комо». Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 0
Комо
Комо
1:0 Бреннер – 43'    

Единственный гол в матче на 43-й минуте забил нападающий «Удинезе» Бреннер, обеспечив своей команде три очка.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала семь очков за три матча. «Рома» заработала два очка и находится на 16-м месте, а «Удинезе» с семью очками располагается на четвёртой строчке. «Комо» заработал одно очко и находится на 20-м месте. Турнирную таблицу Серии А возглавляет миланский «Интер», у которого семь очков.

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