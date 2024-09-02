Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не всегда же нападающий должен забивать». Ещенко — об игре Тюкавина

«Не всегда же нападающий должен забивать». Ещенко — об игре Тюкавина
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Динамо» Андрей Ещенко высказался о безголевой серии нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Не всегда же нападающий должен забивать. У форвардов тоже есть другая работа. Ладно бы он в пустые не забивал, но он просто выполняет то, что от него требует тренерский штаб», — приводит слова Ещенко Metaratings.

Тюкавин не смог забить в четырёх последних матчах текущего сезона РПЛ. Всего в нынешнем сезоне Тюкавин провёл восемь игр за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

На данный момент московское «Динамо» имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ.

Материалы по теме
Личка прокомментировал безголевую серию Тюкавина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android