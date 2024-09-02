«Не всегда же нападающий должен забивать». Ещенко — об игре Тюкавина

Бывший защитник «Динамо» Андрей Ещенко высказался о безголевой серии нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Не всегда же нападающий должен забивать. У форвардов тоже есть другая работа. Ладно бы он в пустые не забивал, но он просто выполняет то, что от него требует тренерский штаб», — приводит слова Ещенко Metaratings.

Тюкавин не смог забить в четырёх последних матчах текущего сезона РПЛ. Всего в нынешнем сезоне Тюкавин провёл восемь игр за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

На данный момент московское «Динамо» имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ.