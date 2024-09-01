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«Результат неприятный. Три — это много». Галактионов — о матче «Локомотива» и «Краснодара»

«Результат неприятный. Три — это много». Галактионов — о матче «Локомотива» и «Краснодара»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 5'     0:2 Сперцян – 45+3'     0:3 Кордоба – 64'    
Удаления: нет / Кордоба – 87'

«Характер игры был таким, что ничего не предвещало [беды]. Мы были ближе к тому, чтобы сами забить. Уходить на перерыв при ноль два… Вы видели, как команда начала второй тайм, с каким посылом, с какой агрессией. Мы были ближе к тому, чтобы сократить разрыв и переломить ход игры. К сожалению, так сложилось, что соперник забил третий, более мастеровито и классно распорядился своими эпизодами. Есть результат. Понятно, что он неприятный. Три — это много. Но надо всё проанализировать», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 15 очками. «Краснодар» (15) занимает второе место. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (17).

Турнирная таблица РПЛ
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