«Результат неприятный. Три — это много». Галактионов — о матче «Локомотива» и «Краснодара»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

«Характер игры был таким, что ничего не предвещало [беды]. Мы были ближе к тому, чтобы сами забить. Уходить на перерыв при ноль два… Вы видели, как команда начала второй тайм, с каким посылом, с какой агрессией. Мы были ближе к тому, чтобы сократить разрыв и переломить ход игры. К сожалению, так сложилось, что соперник забил третий, более мастеровито и классно распорядился своими эпизодами. Есть результат. Понятно, что он неприятный. Три — это много. Но надо всё проанализировать», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 15 очками. «Краснодар» (15) занимает второе место. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (17).