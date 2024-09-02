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«Великая победа, но мы должны продолжать в том же духе». Салах — о матче с «МЮ»

«Великая победа, но мы должны продолжать в том же духе». Салах — о матче с «МЮ»
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Правый вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах прокомментировал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» в 3-м туре английской Премьер-лиги (3:0).

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 35'     0:2 Диас – 42'     0:3 Салах – 56'    

«Это великая победа, но мы должны продолжать в том же духе. Мы очень рады результату, и нам нужно продолжать выигрывать. Если ты хочешь бороться за чемпионство, ты должен побеждать в каждой игре. И это важная игра, поэтому я рад, что нам удалось её выиграть. Мне удалось забить три гола, и я рад этому.

Тренеру нравится, когда мы сильно прессингуем, и они допускают ошибки, а мы смогли воспользоваться моментом. До перерыва мне удалось отдать две результативные передачи, и я решил, что пришло моё время забивать. Я хотел забить, я люблю забивать, это то, что я действительно люблю делать. Как бы много я ни забивал, а команда ни выигрывала, это самое главное», — приводит слова Салаха официальный сайт клуба.

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