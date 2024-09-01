«ПСЖ» уверенно обыграл «Лилль» в матче 3-го тура Лиги 1

Завершился матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лилль» и «ПСЖ». Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа». В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Бастьен. «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:1.

На 33-й минуте забил полузащитник «ПСЖ» Витинья, который реализовал 11-метровый удар. На 36-й минуте нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола удвоил преимущество своей команды. Ему ассистировал Марко Асенсио. На 78-й минуте нападающий «Лилля» Эдон Жегрова сократил отставание в счёте своей команды. На 90+2-й минуте матча отличился нападающий парижан Рандаль Коло Муани с передачи Дезире Дуэ.

После этого матча «ПСЖ» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лилль» идёт шестым с шестью очками.