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«ПСЖ» уверенно обыграл «Лилль» в матче 3-го тура Лиги 1

«ПСЖ» уверенно обыграл «Лилль» в матче 3-го тура Лиги 1
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Завершился матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лилль» и «ПСЖ». Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа». В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Бастьен. «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:1.

Франция — Лига 1 . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Витинья – 33'     0:2 Баркола – 36'     1:2 Жегрова – 78'     1:3 Коло Муани – 90+2'    

На 33-й минуте забил полузащитник «ПСЖ» Витинья, который реализовал 11-метровый удар. На 36-й минуте нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола удвоил преимущество своей команды. Ему ассистировал Марко Асенсио. На 78-й минуте нападающий «Лилля» Эдон Жегрова сократил отставание в счёте своей команды. На 90+2-й минуте матча отличился нападающий парижан Рандаль Коло Муани с передачи Дезире Дуэ.

После этого матча «ПСЖ» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лилль» идёт шестым с шестью очками.

Турнирная таблица Лиги 1
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