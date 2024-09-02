Килиан Мбаппе забил первый гол за «Реал» в Ла Лиге в матче 4-го тура

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил в матче 4-го тура испанской Примеры с «Бетисом». Таким образом, Мбаппе впервые отличился за сливочных в чемпионате Испании. На момент написания новости счёт в игре — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Килиан Мбаппе отличился на 67-й минуте матча с передачи Федерико Вальверде.

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу нынешним летом. За этот период французский футболист принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом в Суперкубке УЕФА. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.