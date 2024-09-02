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Килиан Мбаппе забил первый гол за «Реал» в Ла Лиге в матче 4-го тура

Килиан Мбаппе забил первый гол за «Реал» в Ла Лиге в матче 4-го тура
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил в матче 4-го тура испанской Примеры с «Бетисом». Таким образом, Мбаппе впервые отличился за сливочных в чемпионате Испании. На момент написания новости счёт в игре — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 4-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
2 : 0
Бетис
Севилья
1:0 Мбаппе – 67'     2:0 Мбаппе – 75'    

Килиан Мбаппе отличился на 67-й минуте матча с передачи Федерико Вальверде.

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу нынешним летом. За этот период французский футболист принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом в Суперкубке УЕФА. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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