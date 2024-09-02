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«Скорость работы без мяча была невероятной». Тренер «Ливерпуля» Слот — об игре с «МЮ»

«Скорость работы без мяча была невероятной». Тренер «Ливерпуля» Слот — об игре с «МЮ»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот назвал высокую интенсивность работы своей команды без мяча главным фактором убедительной победы в игре с «Манчестер Юнайтед». Матч закончился победой «красных» со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 35'     0:2 Диас – 42'     0:3 Салах – 56'    

«Думаю, всё, что вы хотите увидеть как тренер, вы увидели в этой игре. Были сложные моменты для нас — я думаю, «Юнайтед» очень хорошо начал. Затем у нас был отменённый гол, но не было никакой негативной реакции вообще, мы просто продолжали играть после этого: забили три, могли забить больше, два важных сейва Али (Алисона Бекера. — Прим. «Чемпионата») во втором тайме. Так что всё было на месте, и, возможно, самым важным было то, что скорость работы без мяча оказалась невероятной у всех игроков. Это делает сегодняшний день очень позитивным», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

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