«Скорость работы без мяча была невероятной». Тренер «Ливерпуля» Слот — об игре с «МЮ»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот назвал высокую интенсивность работы своей команды без мяча главным фактором убедительной победы в игре с «Манчестер Юнайтед». Матч закончился победой «красных» со счётом 3:0.

«Думаю, всё, что вы хотите увидеть как тренер, вы увидели в этой игре. Были сложные моменты для нас — я думаю, «Юнайтед» очень хорошо начал. Затем у нас был отменённый гол, но не было никакой негативной реакции вообще, мы просто продолжали играть после этого: забили три, могли забить больше, два важных сейва Али (Алисона Бекера. — Прим. «Чемпионата») во втором тайме. Так что всё было на месте, и, возможно, самым важным было то, что скорость работы без мяча оказалась невероятной у всех игроков. Это делает сегодняшний день очень позитивным», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.