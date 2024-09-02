Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» в матче 4-го тура Примеры

Завершился матч 4-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Бетис». Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра выступил Хавьер Альберола Рохас. «Реал» одержал победу со счётом 2:0.

На 67-й минуте счёт в матче открыл нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, получив передачу от Федерико Вальверде. На 75-й минуте Килиан Мбаппе оформил дубль, реализовав 11-метровый удар.

«Реал» Мадрид заработал восемь очков за четыре матча и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Бетис» набрал два очка и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 12 очков.