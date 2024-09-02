Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» в матче 4-го тура Примеры

Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» в матче 4-го тура Примеры
Комментарии

Завершился матч 4-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Бетис». Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра выступил Хавьер Альберола Рохас. «Реал» одержал победу со счётом 2:0.

Испания — Примера . 4-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Бетис
Севилья
1:0 Мбаппе – 67'     2:0 Мбаппе – 75'    

На 67-й минуте счёт в матче открыл нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, получив передачу от Федерико Вальверде. На 75-й минуте Килиан Мбаппе оформил дубль, реализовав 11-метровый удар.

«Реал» Мадрид заработал восемь очков за четыре матча и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Бетис» набрал два очка и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 12 очков.

Календарь Примеры
Турнирная таблица Примеры
Материалы по теме
«Барса» испепелила соперника! Такого выноса не было со времён Месси
«Барса» испепелила соперника! Такого выноса не было со времён Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android