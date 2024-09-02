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Результаты матчей чемпионата Франции 1 сентября

Результаты матчей чемпионата Франции 1 сентября
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Вчера, 1 сентября, состоялись пять матчей 3-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Предлагаем ознакомиться с результатами игр, которые прошли в указанный день.

Результаты матчей Лиги 1 1 сентября:

«Монако» — «Ланс» — 1:1;
«Анже» — «Ницца» — 1:4;
«Гавр» — «Осер» — 3:1;
«Реймс» — «Ренн» — 2:1;
«Лилль» — «ПСЖ» — 1:3.

Турнирную таблицу Лиги 1 возглавляет «ПСЖ» (9), за ним следует «Марсель» (7), а тройку лидеров замыкает «Нант» (7). В зоне вылета находятся «Монпелье» (1), «Анже» (0) и «Сент-Этьен» (0). Следующий тур пройдёт 13-15 сентября.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионский титул завоевал «ПСЖ», опередив «Монако» и «Брест». В Лигу 2 вылетели «Клермон», «Лорьян» и «Мец», их места заняли «Осер», «Анже» и «Сент-Этьен».

Турнирная таблица Лиги 1
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