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Результаты матчей Примеры 1 сентября

Результаты матчей Примеры 1 сентября
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Вчера, 1 сентября, в 4-м туре испанской Примеры сезона-2024/2025 прошли пять матчей. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Примеры 1 сентября:

«Алавес» — «Лас-Пальмас» — 2:0;
«Осасуна» — «Сельта» – 3:2;
«Севилья» — «Жирона» — 0:2;
«Хетафе» — «Реал Сосьедад» — 0:0;
«Реал» Мадрид — «Бетис» — 2:0.

Первое место в турнирной таблице Примеры сезона-2024/2025 занимает каталонская «Барселона», которая набрала 12 очков в четырёх встречах. На второй строчке располагается «Реал» Мадрид, заработавший восемь очков после четырёх матчей. Замыкает тройку лидеров «Атлетико» Мадрид, набравший также восемь очков. В зоне вылета располагаются «Валенсия», «Севилья» и «Лас-Пальмас».

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