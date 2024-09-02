«Я очень разочарован». Тен Хаг — о разгромном поражении «Ман Юнайтед» от «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3).

«Думаю, первые полчаса прошли нормально. Мы допустили ошибку в организации обороны и пропустили непозволительный гол, но оставались в игре. Встреча была равной, и у нас была отличная структура в построении игры, но затем мы допустили большую ошибку, и, учитывая качество «Ливерпуля», они воспользовались этим. Они так хорошо использовали свои шансы.

Мы должны передать комплименты «Ливерпулю», но, конечно, мы недовольны собой. Я очень разочарован, особенно когда проигрываешь «Ливерпулю» со счётом 0:3», — приводит слова тен Хага пресс-служба клуба.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.