«Ощущения самые приятные». Вратарь Васютин — о первом «сухом» матче за «Акрон» в РПЛ

Вратарь «Акрона» Александр Васютин поделился эмоциями о том, как впервые сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче Российской Премьер-Лиги. Это произошло в игре 7-го тура с «Ахматом» в Грозном, которая завершилась ничьей (0:0).

«Ощущения от «сухого» матча самые приятные. Конечно, настраивались и играли на победу, но и ничья на выезде — положительный результат.

То, что мы не пропустили, — это наша общая заслуга. Самоотдача у всех была на высочайшем уровне. Огромное спасибо команде за игру! Будем работать дальше!

Также хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку и отдельно отметить тех, кто был рядом с нами в Грозном», — приводит слова Васютина пресс-служба клуба.

29-летний Александр Васютин является воспитанником санкт-петербургского «Зенита», прошёл путь от академии до основной команды. Transfermarkt оценивает Васютина в € 400 тыс. В карьере Васютина также был опыт выступления за рубежом. Он играл в скандинавских клубах — финском «Лахти», норвежском «Сарпсборге» и шведском «Юргордене».