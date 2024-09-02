Голкипер «Оренбурга» Москвичёв повторил достижение 15-летней давности
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Голкипер «Оренбурга» Богдан Москвичёв отразил пенальти в матче 7-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:2).Таким образом, Москвичёв стал самым молодым вратарём за последние 15 лет, отразившим два пенальти подряд.
МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Сахархизан – 20' 1:1 Перес – 64' 1:2 Маухуб – 72' 2:2 Перес – 90+5'
До этого Москвичёв отразил пенальти в игре 5-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:3), парировав удар полузащитника Роналдо.
Москвичёв является игроком «Зенита»-2, за «Оренбург» футболист выступает на правах аренды.
На данный момент «Оренбург» имеет в своём активе шесть очков. Подопечные Деограсии располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы РПЛ. «Динамо» с 13 очками идёт шестым. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 17 очков после семи матчей.
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