Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе отреагировал на свой дебютный гол в испанской Примере

Мбаппе отреагировал на свой дебютный гол в испанской Примере
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на свой первый гол на домашнем стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу». Француз оформил дубль в матче 4-го тура испанской примеры с «Бетисом» (2:0).

Испания — Примера . 4-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Бетис
Севилья
1:0 Мбаппе – 67'     2:0 Мбаппе – 75'    

«Невероятный момент, просто мечта. Я забил гол на лучшем стадионе мира за самый большой клуб в мире. Болельщики поддерживали меня, даже когда я не забивал, за что я им очень благодарен. Хочу отпраздновать ещё много голов за «Реал», — приводит слова Мбаппе Marca.

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу нынешним летом. За этот период французский футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме
Мбаппе наконец-то забил за «Реал» в Ла Лиге! С 25-го раза
Мбаппе наконец-то забил за «Реал» в Ла Лиге! С 25-го раза

Мбаппе получил маску Черепашки-ниндзя от Силвы:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android