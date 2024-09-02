Мбаппе отреагировал на свой дебютный гол в испанской Примере

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на свой первый гол на домашнем стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу». Француз оформил дубль в матче 4-го тура испанской примеры с «Бетисом» (2:0).

«Невероятный момент, просто мечта. Я забил гол на лучшем стадионе мира за самый большой клуб в мире. Болельщики поддерживали меня, даже когда я не забивал, за что я им очень благодарен. Хочу отпраздновать ещё много голов за «Реал», — приводит слова Мбаппе Marca.

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу нынешним летом. За этот период французский футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Мбаппе получил маску Черепашки-ниндзя от Силвы: