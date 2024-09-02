Генич назвал возможного нового главного тренера «Ахмата» после ухода Адиева

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал увольнение Магомеда Адиева с поста главного тренера грозненского «Ахмата».

«Очень жаль. Думаю, назначат Ташуева. Не инсайд, просто предположение», — написал Генич в своём телеграм-канале.

47-летний российский специалист Магомед Адиев возглавил грозненскую команду 5 апреля 2024 года. Под руководством Адиева «Ахмат» принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз одержал победу, пять раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение.

После семи туров РПЛ «Ахмат» набрал пять очков и занимает 15-е место. В следующем матче грозненцы сыграют с московским «Динамо», встреча состоится 15 сентября.

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