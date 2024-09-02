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Кордоба раскритиковал работу арбитров после удаления в матче «Локомотив» — «Краснодар»

Кордоба раскритиковал работу арбитров после удаления в матче «Локомотив» — «Краснодар»
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал работу арбитров в матче 7-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (3:0). Напомним, колумбиец получил вторую жёлтую карточку на 87-й минуте встречи и был удалён с поля.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 5'     0:2 Сперцян – 45+3'     0:3 Кордоба – 64'    
Удаления: нет / Кордоба – 87'

«Просто хочу сказать судьям, что в прошлый раз, когда я ошибся, мне дали дисквалификацию на три матча, поэтому сейчас пересмотрите момент, за который мне дали желтую карточку. И всё, больше нечего сказать.

Просто хочу попросить, чтобы пересмотрели этот момент, когда мне показали предупреждение, это ошибка со стороны судьи», — сказал Кордоба в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» после этой победы набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на третьей строчке с аналогичным количеством очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.

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