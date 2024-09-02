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Радимов: те вещи, которые Соболеву позволялись в «Спартаке», неприемлемы

Радимов: те вещи, которые Соболеву позволялись в «Спартаке», неприемлемы
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал переход нападающего Александра Соболева в санкт-петербургский клуб из «Спартака».

«Двоякое впечатление. Я как петербуржец к любому переходу из «Спартака» в «Зенит» отношусь скептически. Понятно, что болельщики воспримут в штыки, тем более после нескольких публикаций. Но в интервью он попросил дать ему шанс, любой человек имеет право на это. Дальше будет зависеть от него. Те вещи, которые ему позволялись в «Спартаке», неприемлемы», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе Соболева 30 августа. Контрактное соглашение с футболистом рассчитано на три года с опцией продления ещё на один сезон.

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