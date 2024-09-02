Керем Актюркоглу хочет покинуть «Галатасарай» и перейти в «Спартак» — журналист Динч

Вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу может покинуть турецкую команду.

Как сообщает журналист Гёкхан Динч в соцсетях, футболист хочет вернуться к варианту с продолжением карьеры в московском «Спартаке». Отмечается, что игрок сборной Турции дал знать руководству «Галатасарая», что хотел бы продолжить переговоры с красно-белыми о переходе в клуб.

Ранее СМИ сообщали, что в начале переговоров Актюркоглу требовал у «Спартака» зарплату в районе € 3-4 млн, а российский клуб был готов платить ему лишь € 2,2-2,4 млн. При этом сумма трансфера оценивалась в € 12 млн.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В текущем сезоне он принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

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