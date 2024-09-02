Тен Хаг объяснил замену Каземеро в перерыве матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поддержал Каземиро после разгромного поражения команды в матче третьего тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:3). Каземиро был заменён в перерыве матча. Ранее болельщики «Манчестер Юнайтед» раскритиковали Каземиро за ошибки, допущенные в матче с «Ливерпулем».

«Я снял Каземиро, потому что мы проигрывали со счётом 0:2 такому сопернику, как «Ливерпуль». Нам пришлось рискнуть, потому что мы хотели отыграться. Он выиграл всё в своей карьере. Я уверен, что он продолжит вносить свой вклад в нашу команду», — приводи слова тен Хага BBC.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив три очка.

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