«Он должен быть сразу в «Зените». Андрей Аршавин назвал лучшего голкипера в России

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал Богдана Москвичёва из «Оренбурга» лучшим вратарём в России.

«По таланту после отъезда Сафонова Москвичев — лучший в России на данный момент. Пенальти — это ладно, их ловят и деревянные вратари благодаря везению или чуйке. Просто он хорош ментально и технически, игра ногами у него на самом высоком уровне. Современный голкипер. По моему мнению, он должен быть сразу в «Зените». Мы идем по большому кругу, спасибо Пятибратову, что взял его в «Чайку» и поверил в него. С другой стороны, во что там верить, он просто увидел, что это сильный вратарь, и стал ставить его. Я не вижу, в чем он уступает Латышонку», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Москвичёв является воспитанником академии «Зенита».

Ранее Москвичёв отразил пенальти в матче 7-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:2) и стал самым молодым вратарём за последние 15 лет, отразившим два пенальти подряд. До этого россиянин отразил пенальти в матче 5-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:3), парировав удар полузащитника Роналдо.

На данный момент «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив шесть очков.

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