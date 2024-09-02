Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе ответил, считает ли себя преемником Криштиану Роналду в «Реале»

Килиан Мбаппе ответил, считает ли себя преемником Криштиану Роналду в «Реале»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе ответил, считает ли себя преемником португальского форварда Криштиану Роналду в мадридском клубе.

«Криштиану – мой идол, но я не думаю о статусе его преемника и давлении, которое с этим связано. Я хочу быть Килианом, и меня волнует только давление лично на меня и на команду», — приводит слова Мбаппе DAZN в соцсетях.

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу нынешним летом. За этот период французский футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме
Мбаппе наконец-то забил за «Реал» в Ла Лиге! С 25-го раза
Мбаппе наконец-то забил за «Реал» в Ла Лиге! С 25-го раза

Видеообзор роскошных апартаментов Килиана Мбаппе на базе «Реала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android