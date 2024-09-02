Килиан Мбаппе ответил, считает ли себя преемником Криштиану Роналду в «Реале»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе ответил, считает ли себя преемником португальского форварда Криштиану Роналду в мадридском клубе.

«Криштиану – мой идол, но я не думаю о статусе его преемника и давлении, которое с этим связано. Я хочу быть Килианом, и меня волнует только давление лично на меня и на команду», — приводит слова Мбаппе DAZN в соцсетях.

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу нынешним летом. За этот период французский футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Видеообзор роскошных апартаментов Килиана Мбаппе на базе «Реала»: