Стало известно, почему «Ливерпуль» отказался от идеи приобретения Осимхена

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен мог продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Corriere dello Sport, на 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно претендовал «Ливерпуль». Английский клуб отказался от идеи приобретения игрока из-за его высоких зарплатных запросов.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в минувшее трансферное окно Осимхен был близок к переходу в лондонский «Челси» и саудовский «Аль-Ахли». В нынешнем сезоне Осимхен ещё не сыграл ни в одном из матчей.

В сезоне-2023/2024 итальянского чемпионата Виктор Осимхен сыграл 25 матчей, отметившись 15 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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