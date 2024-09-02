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Анчелотти высказался о дубле Мбаппе в матче между «Реалом» и «Бетисом»

Анчелотти высказался о дубле Мбаппе в матче между «Реалом» и «Бетисом»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал дубль нападающего Килиана Мбаппе в ворота «Бетиса» в матче 4-го тура испанской Примеры (2:0).

Испания — Примера . 4-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Бетис
Севилья
1:0 Мбаппе – 67'     2:0 Мбаппе – 75'    

«Голы Мбаппе? Мы не оказывали на него никакого давления, но сегодняшняя игра, несомненно, была для него очень важна», — приводит слова Анчелотти Marca.

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу нынешним летом. За этот период французский футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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