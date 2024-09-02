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Галактионов отреагировал на ошибки вратаря Лантратова в матче с «Краснодаром»

Галактионов отреагировал на ошибки вратаря Лантратова в матче с «Краснодаром»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об ошибках голкипера Ильи Лантратова в матче седьмого тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 5'     0:2 Сперцян – 45+3'     0:3 Кордоба – 64'    
Удаления: нет / Кордоба – 87'

«Лантратов? Бывают такие матчи. Были игры, где он нам приносил победу. Я сейчас сказал ребятам, что такие встречи бывают, нужно поддержать. Всё могло сложиться по‑другому, если бы наш мяч при счете 0:1 был бы засчитан. Да, мы ошиблись, соперник в каких‑то эпизодах выглядел мощнее. Нам нужно это принять, ни в коем случае никого не обвиняем. Ребята все старались, бились, старались забить свой момент, ошибки бывают у всех», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Лантратов принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов и в четырёх матчах отыграл «на ноль». Голкипер выступает за столичный клуб с января 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года.

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