Галактионов отреагировал на ошибки вратаря Лантратова в матче с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об ошибках голкипера Ильи Лантратова в матче седьмого тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:3).

«Лантратов? Бывают такие матчи. Были игры, где он нам приносил победу. Я сейчас сказал ребятам, что такие встречи бывают, нужно поддержать. Всё могло сложиться по‑другому, если бы наш мяч при счете 0:1 был бы засчитан. Да, мы ошиблись, соперник в каких‑то эпизодах выглядел мощнее. Нам нужно это принять, ни в коем случае никого не обвиняем. Ребята все старались, бились, старались забить свой момент, ошибки бывают у всех», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Лантратов принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов и в четырёх матчах отыграл «на ноль». Голкипер выступает за столичный клуб с января 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года.

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