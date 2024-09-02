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Аршавин объяснил разгромное поражение «Локомотива» в матче с «Краснодаром»

Аршавин объяснил разгромное поражение «Локомотива» в матче с «Краснодаром»
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал разгромное поражение «Локомотива» в матче седьмого тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 5'     0:2 Сперцян – 45+3'     0:3 Кордоба – 64'    
Удаления: нет / Кордоба – 87'

«Краснодар» в хорошей форме подошел к этой игре. «Локомотив» — молодая команда, которая будет так или иначе показывать нестабильность. Также удача «Краснодара» в некоторых моментах, поэтому такой счет, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 15 очков. «Краснодар», в свою очередь, занимает второе место, также набрав 15 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», набрав 17 очков.

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