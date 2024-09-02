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Круговой опубликовал пост после победы ЦСКА в матче с «Химками»

Круговой опубликовал пост после победы ЦСКА в матче с «Химками»
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Защитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу в матче 7-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 38'     0:2 Мойзес – 63'    

«Перед сборной завершили тур на мажорной ноте. Всех с победой, не скучайте, мы скоро вернёмся!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Круговой присоединился к ЦСКА этим летом на правах свободного агента. В новом сезоне Данил провёл девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

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