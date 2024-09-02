Круговой опубликовал пост после победы ЦСКА в матче с «Химками»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу в матче 7-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками» (2:0).

«Перед сборной завершили тур на мажорной ноте. Всех с победой, не скучайте, мы скоро вернёмся!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Круговой присоединился к ЦСКА этим летом на правах свободного агента. В новом сезоне Данил провёл девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

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