Эрик тен Хаг заявил, что главная проблема «Манчестер Юнайтед» заключается не в нём

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уверен, что проблема команды заключается не в нём.

«Вы серьёзно? Я так не думаю. Иначе мы бы не выигрывали трофеи и не побеждали серьёзных соперников. Мне вас жаль», — приводит слова тен Хага Goal.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера манкунианцев летом 2022 года. За этот период нидерландский специалист выиграл два трофея: Кубок Англии и Кубок английской лиги. В нынешнем сезоне команда Эрика тен Хага набрала три очка по итогам трёх туров и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Напомним, 1 августа завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. «Ливерпуль» разгромил соперника со счётом 3:0.

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