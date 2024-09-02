Аршавин предположил, кто возглавит «Ахмат» после отставки Адиева

Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что в «Ахмате» должны пригласить Сергея Ташуева на пост главного тренера команды после ухода Магомеда Адиева.

«Сергея Ташуева надо возвращать. Мне кажется, он и до отставки неплохо работал, там поторопились. Он ассоциируется с «Ахматом», подходит по всему: по образу, по тому, как играет команда. Не надо было от хорошего уходить, я бы пошёл за Ташуевым на месте руководителей «Ахмата», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 47-летний российский специалист Магомед Адиев возглавил грозненскую команду 5 апреля 2024 года. Под руководством Адиева «Ахмат» принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз одержал победу, пять раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение.

После семи туров РПЛ «Ахмат» набрал пять очков и занимает 15-е место. В следующем матче грозненцы сыграют с московским «Динамо», встреча состоится 15 сентября.

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