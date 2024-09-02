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Анчелотти заявил, что «Реал» находится не в лучшей форме

Анчелотти заявил, что «Реал» находится не в лучшей форме
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал нынешнее состояние команды на пресс-конференции после матча 4-го тура испанской Примеры с «Бетисом», который завершился в пользу «сливочных» со счётом 2:0.

Испания — Примера . 4-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Бетис
Севилья
1:0 Мбаппе – 67'     2:0 Мбаппе – 75'    

«Мы пока не в лучшей форме, но мы к этому скоро придём», — приводит слова Анчелотти Madrid Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

«Реал» Мадрид заработал восемь очков за четыре матча и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Бетис» набрал два очка и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 12 очков.

Следующий матч «сливочных» состоится 14 сентября в Сан-Себастьяне с командой «Реал Сосьедад» в рамках 5-го тура испанской Примеры.

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