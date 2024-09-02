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Анчелотти отреагировал на то, что Винисиус дал право исполнить пенальти Мбаппе

Анчелотти отреагировал на то, что Винисиус дал право исполнить пенальти Мбаппе
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче с «Бетисом» в Ла Лиге (2:0), а также о том, что штатный пенальтист команды Винисиус отдал право исполнить удар с 11-метровой отметки Килиану Мбаппе.

«У нас есть желание, энтузиазм, мотивация постараться играть ещё лучше. Мы провели хороший матч, смотрелись более целостно. Уходим на перерыв с хорошими ощущениями.

Мбаппе исполнял пенальти? Винисиус отдал ему это право, для него важно забить. Но мы больше ценим командную работу, и она была лучше, чем в прошлом матче. Винисиус поступил очень альтруистично, отдав Мбаппе пенальти. У них хорошие отношения», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, Мбаппе записал в свой актив дубль. Первый гол француз забил с передачи Федерико Вальверде. В активе Килиана теперь три гола за «Реал».

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