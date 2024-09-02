Мбаппе отреагировал на феноменальный голевой пас Вальверде в матче с «Бетисом»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на голевой пас Федерико Вальверде на свой первый гол на домашнем стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу». Француз в итоге оформил дубль в матче 4-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (2:0).

«Феде Вальверде отлично играет пяткой. На дворе сентябрь, нам нужно быть бдительными, стараться и работать сообща», — сказал Мбаппе в интервью после матча.

Напомним, в моменте с первым голом после сольного прохода по правому флангу вингер мадридского клуба Браим Диас отдал мяч в центр поля на Вальверде, тот находился в районе границы штрафной площадки соперника и в касание пяткой отдал мяч на выбегавшего к воротам Мбаппе, француз в итоге забил.

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу нынешним летом. За этот период французский футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

На счету Вальверде в текущем сезоне Ла Лиги один гол и один ассист.

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